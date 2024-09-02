Şanlıurfa'da kum yüklü tıra mısır yüklü tır çarptı. 2 yaralı

Kaza, Siverek-Diyarbakır Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan kum yüklü tıra, aynı yönde ilerleyen mısır yüklü tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki tır da şarampole devrildi ve mısır yüklü tırda bulunan 1'İ çocuk 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücü ve yanındaki çocuğu yaralı olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yola savrulan kum ve mısır nedeniyle Karayolu ulaşıma kapandı. Yol, karayolları ekiplerince temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.