Şanlıurfa'da kum yüklü tıra mısır yüklü tır çarptı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da kum yüklü tıra mısır yüklü tır çarptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Diyarbakır istikametinden gelen kum yüklü bir tır, aynı yönde ilerleyen mısır yüklü bir tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Olay, Siverek-Diyarbakır Karayolu'nun 30. kilometresinde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle her iki tır da şarampole devrilirken, mısır yüklü tırda bulunan sürücü ve yanındaki çocuk araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yola savrulan kum ve mısır, karayolunun bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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