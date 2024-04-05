Şanlıurfa'da otogarda silahlı çatışma: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da otogarda silahlı çatışma: 1 ölü, 1’i polis 10 yaralı
Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1’i polis 10 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yer alan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde iddiaya göre, bir firmaya ait bilet gişesine gelen grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 43 yaşındaki Halil Deveci yaşamını yitirirken 10 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan birinin kavgaya müdahale etmeye çalışan polis memuru olduğu belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan otogar içerisinde yaşanan çatışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüde şahısların birbirlerine silahlarla ateş açmaları yer alıyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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