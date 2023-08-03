Şanlıurfa'da otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Şanlıurfa'da bir otomobil, önünde hareket eden tırın altına girdi. Kazada, otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Emrah Keklik ve yanında oturan Yunus Emre Ataşlar yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa'da otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, önündeki tırın altına girdi. Kazada otomobilin sürücüsü Emrah Keklik (22) ve yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar (22) yaşamını yitirdi.

Kent merkezine doğru ilerleyen Emrah Keklik'in kullandığı otomobil, önünde seyreden Halit Yıldız yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın dorsesinin altına girdi. Otomobil içinde sıkışan Emrah Keklik ve Yunus Emre Ataşlar'in cansız bedenleri, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bir saatlik çaba sonucunda çıkarıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer, incelemelerin ardından 2 kişinin cenazelerini otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tır sürücüsü Halit Yıldız gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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