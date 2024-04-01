Şanlıurfa'da sele kapılıp kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa’nın Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) ile yanlarındaki Davut Kara (13) bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmeye çalışırken sular yükseldi.

10 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Akıntıya kapılan Sadiye Kara, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı, Davut Kara ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Bölgede ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonrası 10 gün sonra Davut Kara'nın olay yerine 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.