Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.Olay, akşam saatlerinde Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi.

Şanlıurfa'da, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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