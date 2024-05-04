Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılarına operasyon

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılarına operasyon
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli yedi ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda, gözaltına alınan yirmi iki şüpheliden on sekizi tutuklandı.

Şanlıurfa başta olmak üzere yedi ilde, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini yargı veya güvenlik görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de tespit edilen yirmi üç adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan yirmi iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

On sekiz şüpheli tutuklanırken, dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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