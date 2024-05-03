Şanlıurfalı Hoca’nın isyanı: Gece eşiyle birlikte olan beni arayıp bu soruyu soruyor

“Telefonda bile adabı kaçırdık değerli kardeşlerim” diyen Şanlıurfalı Hoca “Gecenin 12’sinde kimse aranmaz. Gecenin 12’sinde, 1’inde telefonum çalıyor. İnanın gece 12’de telefonum çaldı mı yüreğim ağzıma geliyor. Diyorum biri gitti” ifadelerini kullandı.

“Akrabadan biri gitti. Ramazan ayında gece 3 telefonum çaldı, dedim akrabalardan biri gitti herhalde” diyen Şanlıurfalı Hoca, “Alo dedim korku içinde, yahu hocam bir soru soracağım… La kardeşim gecenin 3’ü ya, ‘gusül abdesti aldım, ayağımı yıkamayı unuttum. Keyfi sen yaptın cezasını ben mi çekeyim? O saatte beni niye arıyorsun?” diye konuştu.