Şanlıurfalı Hoca’nın isyanı: Gece eşiyle birlikte olan beni arayıp bu soruyu soruyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfalı Hoca’nın isyanı: Gece eşiyle birlikte olan beni arayıp bu soruyu soruyor
Şanlıurfa’da din hocası olduğu iddia edilen şahsın vatandaşların kendisini gece aramasından şikayet ettiği anlar sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

“Telefonda bile adabı kaçırdık değerli kardeşlerim” diyen Şanlıurfalı Hoca “Gecenin 12’sinde kimse aranmaz. Gecenin 12’sinde, 1’inde telefonum çalıyor. İnanın gece 12’de telefonum çaldı mı yüreğim ağzıma geliyor. Diyorum biri gitti” ifadelerini kullandı.

“Akrabadan biri gitti. Ramazan ayında gece 3 telefonum çaldı, dedim akrabalardan biri gitti herhalde” diyen Şanlıurfalı Hoca, “Alo dedim korku içinde, yahu hocam bir soru soracağım… La kardeşim gecenin 3’ü ya, ‘gusül abdesti aldım, ayağımı yıkamayı unuttum. Keyfi sen yaptın cezasını ben mi çekeyim? O saatte beni niye arıyorsun?” diye konuştu.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Sezgin Baran Korkmaz annesinin beddua ettiği 3 ünlü ismi açıkladı: Belgeleri 10 gün sonra paylaşıyorum
AKP’li eski belediye başkanını kızdıran soru! Esnafı salondan attırdı: Çık dışarı
Son Haberler
Ambulansla çarpıştı 3 kişi yaralandı Yerel Haberler
Ambulansla çarpıştı 3 kişi yaralandı
Serpil Çakmaklı'nın son hali ortaya çıktı. Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi Magazin
Serpil Çakmaklı'nın son hali ortaya çıktı. Yeşilçam'ın en cesur kadınlarından biriydi
Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye: İki telefonunda da ByLock çıkan adam bize milli değerler dersi veremez! Spor
Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye: İki telefonunda da ByLock çıkan adam bize milli değerler dersi veremez!
Eşek eşekliğini yaptı yolda yürüyen kadını ısırdı Gündem
Eşek eşekliğini yaptı yolda yürüyen kadını ısırdı
Emekli ve memurların alacağı zam belli oldu. Vebali günahı TÜİK’in üstüne Ekonomi
Emekli ve memurların alacağı zam belli oldu. Vebali günahı TÜİK’in üstüne
Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonu. 10 şahsa 116 bin TL para cezası Yerel Haberler
Isparta'da fuhuş ve kumar operasyonu. 10 şahsa 116 bin TL para cezası
Kayseri'de yolda yürüyen kadını eşek ısırdı Gündem
Kayseri'de yolda yürüyen kadını eşek ısırdı