Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da tespit edilen adreslere 95 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.