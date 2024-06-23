Şanlıurfa’da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da termometreler 50 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da sıcaklık 50 dereceyi geçti.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında olan ilçesi Ceylanpınar’da termometreler 50 dereceyi geçti. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerken yaşlılar evde vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Hava sıcaklığına dayanamayan ve arkadaşlarıyla birlikte parka koşan Ömer Rüzgar, sıcaklar yüzünden Ceylanpınar’dan kaçmanın yollarını aradıklarını ifade eden Rüzgar, "Ceylanpınar'da havalar çok sıcak. Gidebileceğimiz, gölgelik ve serinlik alan sadece burası var. Evde de bunaldık, geldik burada takılıyoruz. Yanıyoruz, 40 derece, 50 derece, 60 derece gören insanlarız. Artık yapamıyoruz, başka illere kaçmanın derdindeyiz.” ifadelerini kaydetti.

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