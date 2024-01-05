Şanlıurfa'da terör operasyonu; 2 gözaltı

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da terör operasyonu; 2 gözaltı
Şanlıurfa'da terör eylemi arayışında oldukları tespit edilen 1 terör örgütü PKK/YPG üyesi ile ona yardım ve yataklık yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Suruç ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Ayn-El Arap kentinden; silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen bir teröristin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı anlaşıldı. Ekiplerin, yaptığı 1 aylık inceleme sonucu terör eylemi yapmak için gelen teröristin saklandığı adres belirlendi.

Özel harekat polislerinin de destek çıktığı polis ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3 katına bir operasyon düzenlendi. Yapılan Operasyonlarda, sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi bir terörist ile yardım ve yataklık yapan bir şahıs yakalandı. Teröristin adresinde yapılan aramada, 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Polis ekiplerinin Olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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