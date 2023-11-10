Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklu

Şanlıurfa'da terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda M.Ç. ve M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.