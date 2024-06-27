Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde 9 adrese operasyon düzenledi.

Kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 21 şüphelinin hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

aw235178-03.jpg

aw235178-02.jpg

aw235178-01.jpg

Son Haberler
Fazla para kazanmak için ölüleri bile muayene etmiş. Aile hekiminin yaptıkları ‘pes’ dedirtti Gündem
Fazla para kazanmak için ölüleri bile muayene etmiş. Aile hekiminin yaptıkları ‘pes’ dedirtti
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor
Garanti Bankası'ndan sürpriz zam. Yüzde 75'i buldu Ekonomi
Garanti Bankası'ndan sürpriz zam. Yüzde 75'i buldu
Van Gölü'ne girdi bir daha ortaya çıkmadı. 8 gündür aranıyor Yerel Haberler
Van Gölü'ne girdi bir daha ortaya çıkmadı. 8 gündür aranıyor
Merkez Bankası’nın faiz toplantıları tarihleri değişti Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz toplantıları tarihleri değişti
Esad Erdoğan’la barışma şartını açıkladı Dünya
Esad Erdoğan’la barışma şartını açıkladı
Fenerbahçe 2 transferde nasıl çuvalladı. Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi Spor
Fenerbahçe 2 transferde nasıl çuvalladı. Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi