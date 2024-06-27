Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde 9 adrese operasyon düzenledi.

Kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 21 şüphelinin hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.