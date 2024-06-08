Şanlıurfa'da vahşet! Yabancı uyruklu kadına bıçaklı saldırı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da vahşet! Yabancı uyruklu kadına bıçaklı saldırı

Şanlıurfa'da evine gelen yabancı uyruklu adam karısını kanlar içinde buldu. Boğazı dahil vücudunun çok yerinden bıçaklanan kadın öldü. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu Nur El Süleyman'ı işten gelen kocası kanlar içirsinde yerde yatarken buldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur El Süleyman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. 2 yaşındaki çocuğunu kucağına alan adam, polisin çalışmasını çaresizce izledi.

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