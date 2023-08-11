Şanlıurfa'da yunus ekibi kaza yaptı. 2 polis yaralı

İHA'nın haberine göre; yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonete arkadan çarptılar

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliğine bağlı polis memuru A.Ç. idaresindeki 63 A 4816 plakalı motosiklet, seyir halindeyken, aynı güzergahta ilerleyen Ş.K. yönetimindeki 10 TA 988 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 yunus polisi yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

Kazayı gören vatandaşlar yardımına koştular. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.