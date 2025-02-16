Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı binada asansör düştü: 6 yaralı

Kaynak: ANKA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı binada asansör düştü: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde 5 katlı bir apartmanda asansör kabininin düşmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde 5 katlı bir apartmanda asansör kabininin düşmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 20. Cadde'deki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Oğuz ailesinin bindiği asansör kabini büyük bir gürültü ile düştü. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Asönsör kabininde bulunan Oğuz ailesinden 6 kişi yaralı olarak kabinden çıkarıldı ve Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
CHP'de toplu istifa! Parti değiştirdiler
CHP'de toplu istifa! Parti değiştirdiler
Cemal Enginyurt “Yalan konuşuyor” diyerek o ismin istifasını istedi!
Cemal Enginyurt “Yalan konuşuyor” diyerek o ismin istifasını istedi!
Shakira hastaneye kaldırıldı
Shakira hastaneye kaldırıldı
İran, 5.4 büyüklüğünde deprem
İran, 5.4 büyüklüğünde deprem
Seviyorsan Git Evlen!
Seviyorsan Git Evlen!