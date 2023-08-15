Şanlıurfaspor 1. Lig'e iyi başladı

Trendyol 1'nci Lig'in ilk haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi.
4'üncü dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı Toure ceza sahasına girdikten sonra rakibini müdahalesiyle yerde kalınca hakem Muhammed Ali Meteoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
6'ncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muhammet Arslantaş penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
57'nci dakikada Şanlıurfaspor farkı 2'ye çıkarttı. Cumali'nin pasında kale önünde topla buluşan Abdullah Aydın'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
63'üncü dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Zeki'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paxiao'nun sert şutunda top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Şanlıurfaspor sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1'nci Lig'in ilk haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi.