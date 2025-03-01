Şanlıurfaspor'dan kritik galibiyet

Kaynak: İHA
Şanlıurfaspor'dan kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup ederek kümede kalma umutlarını artırdı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Kwasi'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Muscat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Ahmet Yazar'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde ortaya iyi yükselen Uchenna, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 0-2

39. dakikada sağ kanattan Burak'ın yerden ceza sahası içine gönderdiği top, kaleci Muhammed Salik'ten sekti. Pozisyonunda devamında Kwasi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

79. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Sambou'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı. Pozisyonunda devamında Çağrı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

82. dakikada ev kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde dönen topa sert vuruşunda Halil topu ağlara gönderdi. 1-4

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