Şanlıurfaspor'dan kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup ederek kümede kalma umutlarını artırdı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
7. dakikada Kwasi'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Muscat kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Ahmet Yazar'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde ortaya iyi yükselen Uchenna, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 0-2
39. dakikada sağ kanattan Burak'ın yerden ceza sahası içine gönderdiği top, kaleci Muhammed Salik'ten sekti. Pozisyonunda devamında Kwasi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
79. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Sambou'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı. Pozisyonunda devamında Çağrı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
82. dakikada ev kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde dönen topa sert vuruşunda Halil topu ağlara gönderdi. 1-4