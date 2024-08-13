Şansal Büyüka istifa etmesi gereken ismi açıkladı. Süper Lig gene berbat başladı

Türkiye, son 40 yılın madalya açısından en “fakir" olimpiyatını yaşadı… Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu fukaralığın faturasını federasyonlara kesti ve hesap sorulacağını söyledi…

Şaşırdım…

Benim bildiğim fatura liderlere kesilir…

İyi de; alkışı ödülü alır, kötü de fatura önüne konur…

Şimdi o fatura Sayın Bakan'ın önünde ve hesap kesme zamanı…

Federasyonlardan önce Sayın Bakan'ın gereğini yapması lazım…

Yapar mı, bana göre yapmaz… Bizim ülkede böyle erdemli davranışlar olmaz…

*

Süper Lig başladı, birkaçı hariç zeminler gene berbat…

Bahane hazır…

Yazın; Havalar çok sıcak çimler yandı…

Sonbaharda: Çok yağmur yağdı çimler çürüdü…

Kışın: Hava çok soğuk… Çimler sarardı, soldu, dondu …

50 yıldır bahane dinliyoruz…

Hem de hiç değişmeden aynı şeyleri…

*

Eski yardımcı hakem Bahattin Duran, G.Saray-Hatay maçında Batshuayi'nin golüne “ofsayt" dedi, olay oldu…

Bu ülkede yolda gezen vatandaşın “ofsayt” ya da "ofsayt değil" demeye hakkı var da koca Bahattin Duran'ın yok mu?

Koca diyorum, çünkü;

O Bahattin Duran; Cüneyt Çakır - Tarık Ongun - Bahattin Duran triosunun vazgeçilmez bir parçası olarak Dünya kupalarında, Avrupa şampiyonalarında, Şampiyonalar liginde , ulusal maçlarda, en iddialı karşılaşmalarda, hem de finallerde, yarı final, çeyrek finallerde bayrak salladı…

Yolda gezenin “ofsayt" ya da “ofsayt değil" demeye hakkı var, dünyada yardımcı hakemlikte zirve yapmış Bahattin Duran'ın bunu söylemeye hakkı yok mu?

Yorumu doğru ya da yanlış olabilir, kabul… Ama bunu söylemeye hakkı yok mu ?

Liyakat bu kadar mı ayağa düştü…

*

Süper Lig'in ilk haftasından yansımalara baktım, “gözden uzak olan, gönülden de uzak" oluyor… İlk hafta nedeniyle bütün maçları çok titiz izledim… Daha birinci hafta olması nedeniyle yanılma payımı da kabul ederek, bazı emeklerin hakkını teslim etmek istiyorum…

SİVASSPORLU RADOKOVİÇ: Geçen sezon Ankaragücü stoperiydi… Sivasspor'a geçmiş… Trabzonspor maçında yerden, havadan, karadan tek top vermedi…Arkasına tek adam kaçırmadı, ön direk, arka direk, merkez; nerede durması gerekiyorsa orada pozisyon aldı… Mükemmel oynadı ,kusursuz oynadı…

RİZESPORLU ALİLUKOV: Özbek stoper… Rize'nin golünde adeta bir insan boyu yükseldi ve köşeye çok sert, çok darbeli bir kafa vuruşu yaptı…Sonrasında uzaktan füzeyi anımsatan bir şut attı… Savunmasını çok bilemem ama hücumda yerden - havadan çok etkili... Radara aldım… Yeri gelmişken, bakmayın kendi sahasında 1-1 berabere kaldığına… İlk haftanın en hızlı hücumlarını geliştiren takım Rizespor’du… Ne kadar uçurtma varsa, Rize'nin ön bölgesinde oynuyor… Umarım hızları ve nefesleri çabuk kesilmez…

BAŞAKŞEHİRLİ MUHAMMED: Başakşehir kalecisi Rize karşısında mükemmel oynadı… Sadece ilk yarıda mutlak 4 golü önledi… Muhammed olmasa fark abartısız 4-5 olurdu… Başakşehir özellikle ilk yarıda, yani un-ufak olduğu dakikalar için yatıp kalkıp kalecisi Muhammed’e dua etsin… Takımıyla değil, kalecisiyle ayakta kaldı...