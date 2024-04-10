Şansal Büyüka Mehmet Büyükekşi'nin seçim kararındaki asıl niyetini açıkladı

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Şansal Büyüka Mehmet Büyükekşi'nin seçim kararındaki asıl niyetini açıkladı
Spor Basınının Bir Numarası Şansal Büyüka Mehmet Büyükekşi'nin seçim kararını değerlendirdi.

Art arda yaşanan skandalların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz’daki mali genel kurulda seçime gidileceğini açıkladı.

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Mehmet Büyükekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız seçimli genel kurulumuz, Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Büyükekşi’nin seçim tarihi kulüplerin tepkisini çekerken Spor Basınının 1 Numarası Şansal Büyüka 343 Youtube kanalında Büyükekşi’nin kararındaki asıl sebepleri açıkladı.

Seçim tarihinin çok geç olduğunu belirten Şansal Büyüka, Büyükekşi’nin açıklamasında "istifa" kelimesinin geçmemesine vurgu yaparak, bu kararının arkasında Avrupa Şampiyonası’na takımı kendisinin götürmek istediğini ve işlerin yeniden yumuşaması halinde yeniden aday olmak olduğunu ifade etti.

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