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AKP'li ve MHP'li belediyelere ayrıcalığı gizleme kararı. Rapor makaslandı

AKP iktidarında her kurumda boy gösteren sansür, İller Bankası’na da sıçradı. Hangi belediyelere kredi sağlandığını içeren bölüm 2022 raporundan kaldırıldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:18
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Sansür İller Bankasına da sıçradı. Kredi sağlanan belediyelerin ismi gizlendi

AKP'li ve MHP'li belediyelere ayrıcalığı gizleme kararı. Rapor makaslandı
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Yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kredi sağlamakla yükümlü İller Bankası’nın 2022 yılı çalışmaları içeren raporu yayımlandı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, raporun makaslandığını açıkladı. 2021 yılı raporunun 103 sayfa, 2022 yılı raporunun ise yalnızca 81 sayfa olduğunu söyleyen Emir, “2022 yılı raporunun 2021 yılı raporundan farkı nedir diye baktığımız zaman bizi hiç şaşırtmayan bir sonuçla karşılaştık. Raporun, hangi belediyeye ne kadar kredi ya da hibe sağlandığına yer verilen bölümü çıkartılmış” ifadelerini kullandı.

AYRIMCILIK 2021

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Millet İttifakı belediyelerinin İller Bankası’ndan kredi almakta zorlandığını anımsatan Emir, şunları söyledi: “2021 yılında banka, toplam 279 projeye yüzde 100 kredi desteği sağladı. Bu kredinin tutarı 1,2 milyar TL oldu. Yüzde 100 İller Bankası kredisiyle tamamlanan projelerden 43’ü, büyükşehir belediyelerinin projelerine aitti. Bu belediyelerin 42’si AKP’li, biri ise MHP’li belediyeydi. Bir başka deyişle, hiçbir CHP’li büyükşehir belediyesinin projesine, yüzde 100 İller Bankası kredisi sağlanmamıştı. Benzer şekilde, İller Bankası hibesi ile tamamlanan 102 belediye projesinin 99’u AKP, MHP ve kayyum idaresindeki belediyelere aitti. Yani 2021 yılı raporu, ayrımcı uygulamalar ortaya koyuyordu.”

RAPORUN DETAYLARI

2022 yılı raporlarında kredi ya da hibe sağlanan belediyelerin isminin çıkarılmasına tepki gösteren Emir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neyi gizlemeye çalıştıklarını biliyoruz. 2021 yılında büyük tepki çeken tablo, 2022 yılında da açığa çıksın istemiyorlar. Buradan banka yönetimine sesleniyorum. Hangi belediyelerin hangi projelerine kredi ya da hibe verdiğinizi şeffaf şekilde açıklayın. Eğer 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da ayrımcı bir tutum takınıldıysa bunu kamuoyuna açıklayın.”

TBMM GÜNDEMİNDE

Bankanın 2022 yılı raporlarındaki sansürü TBMM gündemine de taşıyan Emir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şunları sordu:

•İller Bankası, 2022 yılında hangi belediyelerin projelerine yüzde 100 kredi desteği vermiştir?

•Yüzde 100 kredi desteği sağlanan projeler nelerdir?

•İller Bankası, 2022 yılında hangi belediyelerin projelerine yüzde 100 hibe sağlamıştır?

•Yüzde 100 hibe sağlanan projeler nelerdir?

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