Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu

Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgi. İşte o çizgi dün Esenyurt'ta çizildi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Depo Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 5. kattaki evine aldığı erzakları yukarı çektirmek üzere demir bir sepete koydu. Bağlanan ip ile çekilen erzaklar yavaşça yukarı çıkmaya başladı. O sırada binanın dışından akrabası ile hava almaya çıkan Ümit Uçar, malzemelerin altında sohbet etmeye başladı. Yukarı çıkarılmaya çalışılan erzakların ipi koparken malzemeler ise Uçar’ı adeta milim mesafe ile sıyırarak yere düştü. Az bir fark ile ölümden dönen ve yerde kalan Ümit Uçar, arkadaşlarının yardımı ile yakındaki bir sandalyeye oturdu. Bir süre sonra malzemelerin sahibi de olay yerine gelirken ihbar üzerine sokağa sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uçar’ın omzunda yırtık ve kolunda kırık olduğu öğrenildi. Felaketin eşiğinden dönülen kaza anı ise binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



“KAFASINA GELSEYDİ KAFASI PARÇALANIRDI ÖLÜMDEN DÖNDÜ”

Yaralanan Ümit Uçar’ın akrabası Kaan Uçar, konu ile ilgili “Ağabeyim ve yeğenim buraya araç almaya geliyor. Anlaştıktan sonra dükkanın dışına çıkıp konuşuyorlar. Konuştukları sırada burada bir şahıs, bir sepetin içinde ip veya halat ile malzeme taşıyor. Tam o sırada ip kopuyor ve yeğenim ve ağabeyimin durdukları yere düşüyor. Malzeme, yeğenimin omzuna geliyor. Omza gelmeseydi eğer kafasına gelecekti. Olay sonrası ambulansı aradık. Ambulans da hastaneye götürdü. Bir ihmal olmuş. Yeğenimin omzunda yırtık var, kolu ise kırık. Şu an evinde dinleniyor. Kafasına gelseydi kafası parçalanırdı. Ölümden döndü” dedi.