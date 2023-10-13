Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu

Esenyurt’ta beşinci kata ağır malzemeleri demir sepet ile çıkartmaya çalışırken sepetin ipi koptu. Taşınan malzemenin altında sohbet eden adam, düşen erzakların kendisini sıyırması ile ölümden dönerken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KAYNAK: İHA
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu

Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgi. İşte o çizgi dün Esenyurt'ta çizildi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Depo Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 5. kattaki evine aldığı erzakları yukarı çektirmek üzere demir bir sepete koydu. Bağlanan ip ile çekilen erzaklar yavaşça yukarı çıkmaya başladı. O sırada binanın dışından akrabası ile hava almaya çıkan Ümit Uçar, malzemelerin altında sohbet etmeye başladı. Yukarı çıkarılmaya çalışılan erzakların ipi koparken malzemeler ise Uçar’ı adeta milim mesafe ile sıyırarak yere düştü. Az bir fark ile ölümden dönen ve yerde kalan Ümit Uçar, arkadaşlarının yardımı ile yakındaki bir sandalyeye oturdu. Bir süre sonra malzemelerin sahibi de olay yerine gelirken ihbar üzerine sokağa sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Uçar’ın omzunda yırtık ve kolunda kırık olduğu öğrenildi. Felaketin eşiğinden dönülen kaza anı ise binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“KAFASINA GELSEYDİ KAFASI PARÇALANIRDI ÖLÜMDEN DÖNDÜ”
Yaralanan Ümit Uçar’ın akrabası Kaan Uçar, konu ile ilgili “Ağabeyim ve yeğenim buraya araç almaya geliyor. Anlaştıktan sonra dükkanın dışına çıkıp konuşuyorlar. Konuştukları sırada burada bir şahıs, bir sepetin içinde ip veya halat ile malzeme taşıyor. Tam o sırada ip kopuyor ve yeğenim ve ağabeyimin durdukları yere düşüyor. Malzeme, yeğenimin omzuna geliyor. Omza gelmeseydi eğer kafasına gelecekti. Olay sonrası ambulansı aradık. Ambulans da hastaneye götürdü. Bir ihmal olmuş. Yeğenimin omzunda yırtık var, kolu ise kırık. Şu an evinde dinleniyor. Kafasına gelseydi kafası parçalanırdı. Ölümden döndü” dedi.

0u00ut.jpg

olumden-dondu444445.jpg

olumdennan555.jpg

olumrenna666.jpg

İlgili Haberler
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı
AKP'de Ömer Halisdemir istifası. Belediye başkanı zehir zemberek açıklama yaptı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler Dünya
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir? Gündem
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu Gündem
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler? Gündem
Kerebiç nasıl yapılır? MasterChef All Star Kerebiç tarifi için malzemeler neler?
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu OTOMOTİV
Yeni Corsa 880 bin 900 TL'den satışa sunuldu
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı Gündem
Saray'daki isim Turkcell’e genel müdür oldu. Bir önceki genel müdür Bülent Aksu 10 gün görevde kalmıştı