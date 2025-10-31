Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kararıyla İsabeyli ve Ocaklı mahalleleri koruma bölgesi, Bozyurt, Çobanlar, Dereağzı, Dallıca, Eycelli, Hasköy, Kavacık, Arslanlı, merkez mahalleler, Samailli ile Yaylapınar mahalleleri gözetim bölgesi ilan edilerek karantinaya alınırken, hayvan hareketleri durduruldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada "İlçemiz İsabeyli Mahallesi’nde çıkan şap hastalığı sebebiyle isimleri açıklanan mahallelerimiz karantina altına alınmıştır. Bu mahallelerimize sığır, manda, koyun ve keçi türü hayvanlarımızın giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Ayrıca koruma bölgesi içerisinde kalan İsabeyli ve Ocaklı mahallelerimizde, hastalık sonlanıncaya kadar suni tohumlama faaliyetleri yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereğince yasal işlem yapılacaktır" denildi.