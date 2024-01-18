Şap hastalığı hayvan pazarını kapattırdı

Kaynak: İHA
Şap hastalığı hayvan pazarını kapattırdı
Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan bir hayvan pazarı, şap hastalığı görüldüğü şüphesiyle süresiz kapatıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyündeki bir hayvan pazarında şap hastalığı paniği yaşandı.

Şap hastalığı şüphesiyle bir hayvandan numune alındı ve laboratuvara gönderildi. İlçe hayvan pazarının laboratuvara götürülen numunelerden sonuç çıkana kadar tedbir amacıyla süresiz kapatıldığı ifade edildi.

Mahmudiye Köyünün merkeze bağlı olmasından dolayı il komisyonu, 10 kilometre çapında karantina uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinden edinilen bilgilere göre, kent genelinde de şap hastalığının görülmesi üzerine il komisyonu kararıyla hayvan pazarları süresiz kapatıldı.

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