“SAP’de genç yeteneklere hiç olmadığı kadar fazla ihtiyaç var”

Kaynak: Haber Merkezi
“SAP’de genç yeteneklere hiç olmadığı kadar fazla ihtiyaç var”

Beefortech, SAP danışmanı Ümit Aykut Fildağlı liderliğinde, müşteri eğitimleri ve sektöre yeni yetenekler kazandırma çalışmalarına hız veriyor. Fildağlı, uzmanlığı ve deneyimiyle bu alanlarda önemli bir rol oynuyor.

Beefortech, müşterilerine daha etkili bir SAP kullanımı için eğitim programları düzenliyor. Bu programlar, müşterilerin SAP sistemlerini daha verimli ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak iş sonuçlarını artırıyor. Fildağlı, bu eğitimlerdeki başarısını, müşterilerin memnuniyeti ve geri bildirimleriyle doğruluyor.

Sektöre yeni insan kazandırmak da Beefortech'in öncelikli hedeflerinden biri. Firma, genç yeteneklere SAP danışmanlığı, yapay zeka ve teknoloji alanında eğitim ve kariyer fırsatları sunarak sektöre yeni ve yetenekli insanlar kazandırmayı amaçlıyor. Bu çabalar, sektördeki işgücü eksikliğine çözüm oluşturarak işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor.

Fildağlı, "Müşteri eğitimleri ve sektöre yeni insan kazandırma çalışmaları, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine ve sürdürülebilir başarıya ulaşmalarına yardımcı oluyor. Bu, hem müşterilerimizin performansını artırıyor hem de sektöre yeni ve yetenekli insanlar katılarak inovasyonu destekliyor" diyor.

Beefortech'in müşteri eğitimleri ve sektöre yeni insan kazandırma çabaları, SAP topluluğunda takdirle karşılanıyor. Firma, geleceğin işgücüne katkıda bulunmak ve müşterilerinin başarısını desteklemek için bu alanlarda çalışmalarını sürdürecek.

Bu çabaların sonucunda, işletmeler daha verimli ve etkin bir şekilde SAP sistemlerini kullanacak, genç yetenekler sektöre adım atarak kariyerlerini inşa edecek ve Beefortech, müşterilerine değer katmaya devam edecek.

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