'SAP’den Bulut ERP’yi tercih eden müşterilerine finansal destek'

RISE with SAP Migration and Modernization programı, kapsam ve maliyet olmak üzere, işletmelerin buluta geçerken karşılaştığı iki temel sorunu ele alıyor. Özel kod ihtiyacı, veri siloları ve süreç karmaşıklığını ortadan kaldırmaya yardımcı olduğundan, BT liderlerine en karmaşık ERP sistemlerini bile buluta taşıma konusunda güven veriyor.

Her şirketin bulut öncelikli bir iş stratejisine ihtiyacı olduğunu söyleyen SAP’nin bulut ERP’den sorumlu Pazarlama Direktörü Eric van Rossum, “Yapay zeka ve sürdürülebilirlik çözümleri de dahil olmak üzere, müşterilerin buluttaki en son yeniliklerin potansiyelinden yararlanabilmeleri için, geçiş ve modernizasyon yolculuğuna başlamaları her zamankinden daha önemli” dedi.

RISE with SAP, mali teşvikler ve destek hizmetleriyle genişledi

RISE with SAP Migration and Modernization programı, müşterilerin devam eden güncelleme ve yeni inovasyonlardan yararlanmak için hazır olmalarına ve kalmalarına yardımcı oluyor. Müşteriler bulutta çalışmaya başladıktan sonra SAP, güvenilirliği oluşturmak, güvenliği ve uyumluluğu güçlendirmek ve iş verilerinin gücünü ortaya çıkarmak için yönetim yükünü üstleniyor. İşletmelerin SAP ECC (ERP Merkezi Bileşeni) veya SAP S/4HANA kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın, programın kendi kendine yönlendirilen dijital deneyimi ve destek hizmetleri, hazırlıktan canlıya geçişe kadar uzanan bir yol sunuyor. Program ayrıca, müşterilerin RISE with SAP’ye geçişlerine yardımcı olacak bir dizi yeni hizmet ve teşvik de sunuyor.

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki SAP kullanıcılarını temsil eden DSAG’nin İcra Kurulu Üyelerinden Christine Grimm, konuyla ilgili “Mevcut duyuruyla SAP, müşterilerinin buluta geçiş sırasında karşılaştıkları zorlukların karmaşıklığının farkında olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda, mevcut sistemlere yaptıkları önceki yatırımları da takdir ediyor,” açıklamasını yaparak şunları söyledi:

“SAP, RISE with SAP teklifini mali teşvikler ve destek hizmetlerini içerecek şekilde genişleterek, müşterilerini buluta yolculuklarında aktif olarak destekleme ve böylece geçişi kolaylaştırma vaadini yeniden doğruluyor. DSAG olarak bu girişimi ve SAP'nin istekli tavrını takdir ediyoruz. Amaç, buluta geçiş süreci lehine karar veren üyelerimizin, karmaşık gereksinimlerini ve zorluklarını hesaba katmak için, SAP ile işbirliği içinde bu teklifi daha da geliştirmek ve genişletmek olmalıdır. Bunu yaparken de RISE with SAP teklifinin genişletilmiş olanak ve yeniliklerinden tam olarak faydalanmalarını sağlamak istiyoruz.”

Geçiş ve dönüşüm maliyetleri teşviklerle dengelenecek

SAP müşterilerinin yaptığı yatırımı takdir etmek, geçiş ve dönüşüm maliyetlerini dengelemeye yardımcı olmak için SAP, geçiş maliyetini %50'ye kadar azaltabilecek ve değer elde etme süresini kısaltabilecek sınırlı süreli bir teklif duyuruyor. SAP S/4HANA ve SAP ECC müşterileri, 2024'ün sonuna kadar RISE with SAP veya GROW with SAP çözümüne geçerken bakım, bulut hizmetleri veya bulut aboneliği maliyetlerini dengelemek için uygulanabilecek kredilere erişebilecek. Bu teşvik, SAP S/4HANA Cloud'un yanı sıra tedarik zinciri, insan kaynakları, harcama yönetimi, CRM, iş dönüşüm araçları ve genişletilebilirlik için iş teknolojisi platformu gibi iş kolu çözümlerini içerecek.

RISE with SAP, tutarlılık ve kaliteyi beraberinde getiriyor

Projeler için öngörülebilir zaman çizelgeleri sağlamak amacıyla hem SAP hem de iş ortağı ekosistemimiz aracılığıyla tüm uygulamalar RISE with SAP metodolojisini izleyecektir. Önemli kilometre taşı kontrolleriyle proje ilerleme şeffaflığını sağlayacaktır. Metodolojinin keşiften canlıya geçişe kadar müşterilerin inovasyona hazır hale getirilmesi için uygulandığını doğrulayan SAP hizmetleri ve uzmanları tarafından desteklenmektedir. SAP, RISE with SAP metodolojisi kullanmaları konusunda eğitip doğruladığı iş ortaklarıyla, tutarlılık ve kalite sağlamak için de yakın iş birliği yapacak.

SAP S/4HANA Cloud Safekeeper hizmeti de başlıyor

SAP, tam bulut geçişini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyan müşterileri için SAP S/4HANA Cloud Safekeeper hizmetini sunuyor. SAP S/4HANA'nın eski sürümleri için müşteriye özel bakıma giren ve RISE with SAP kullanan müşteriler için tasarlandı. SAP S/4HANA Cloud Safekeeper müşterileri, sistemlerini SAP S/4HANA'nın en son sürümüne yükseltmeye hazır hale getirebilir. Yükseltme hizmetleri ve altyapı optimizasyonunu içerirken, müşterilerin mevcut sistemlerine güncellemeler ve yamalarla iki yıl daha iş sürekliliği sağlıyor.