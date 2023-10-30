Sapı daha çok yararlı çöpe atmayın

İşte Patlıcan sapının bilinmeyen yararları

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Sapı daha çok yararlı çöpe atmayın

İŞTE PATLICAN SAPININ YARARLARI

Hiç kullanılmadan kesilip çöpe atılan patlıcan sapının bilinmeyen çok önemli faydaları bulunuyor.
İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı bize yardımcı oluyor.
A, B1, B2 ve C vitaminlerini içeren patlıcan sapı hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı gidermeye, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar.
A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunan patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olur. İnsülin direncini dengeler.

Antioksidan yapısından da zengin olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin atımını kolaylaştırır. C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar. Ispanaktan sonra en zengin demir içeren sebze olan patlıcan sapı yorgunluğun giderilmesini ve demir emiliminin artmasını sağlar.

Öne Çıkanlar
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Cumhuriyetin 100. yılını gazeteler böyle gördü. Kimi hiç görmedi kimi sadece 2 sütun ayırdı
Son Haberler
Alkol kullananlar ağrı kesici alırsa ne olur Sağlık
Alkol kullananlar ağrı kesici alırsa ne olur
Verstappen Meksika Grand Prix'sini de kazandı Spor
Verstappen Meksika Grand Prix'sini de kazandı
Düğün salonu alev alev yandı Gündem
Düğün salonu alev alev yandı
Öd ağacı nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Öd ağacı nelere iyi gelir
Ay tutulmasından kötü etkilenen 5 burç belli oldu Gündem
Ay tutulmasından kötü etkilenen 5 burç belli oldu
Hakan Fidan Blinken ile görüştü Dünya
Hakan Fidan Blinken ile görüştü