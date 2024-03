SAP’nin İş Kadınları Ağı BWN, Teknolojide Kadın Derneği ile ikinci kez “Güçlü Kadınlarla Dijital Yarınlar” eğitimini hayata geçiriyor!

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken SAP, geleceği şekillendirmek için inovasyon ve kapsayıcılık arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek global çaptaki en büyük çalışan ağının bir parçası olan Business Women’s Network’ün (İş Kadınları Ağı, BWN) Türkiye’deki ilk yılını değerlendirdi.

Kadınların mesleki içgörülerini paylaşma, diğer kadınları destekleme, birlikte başarma ve çeşitlilik konularındaki farkındalığını artırmasına olanak tanıyan SAP Türkiye İş Kadınları Ağı BWN’nin, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliğinde geçtiğimiz yıl “Güçlü Kadınlarla Dijital Yarınlar” mottosuyla başlattığı projede, veri bilimi ve veri görselleştirme üzerine 2 eğitim sınıfı açıldı ve 40 genç kadın, teknik ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimlere katılma şansına sahip oldu.

“2024 hedefimiz, iş birliklerimizi güçlendirmek: Birlikte başaracağız”

SAP Türkiye Business Women’s Network Lideri Evrim Çolakoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Amacımız, başta kadınlar olmak üzere, her çalışanın kendini daha ait hissettiği bir çalışma kültürü yaratmak. Globalde yürütülen ağın, Türkiye ayağı olarak bir yıl önce yola çıktık. Bu süreçte müşterilerimizin de katıldığı bir lansman etkinliği gerçekleştirdik. Profesyonel gelişimi destekleyen atölyeler düzenledik. İlk sivil toplum kuruluşu iş birliğimizi Teknolojide Kadın Derneği ile yaptık ve genç kadınların iş hayatına ışık tutabilmek için hazırlanan mentorluk programını tamamladık. SAP Türkiye içinde yürüttüğümüz proje ve çalışmalarla onlarca kadın çalışanın hayatına dokunduk.

Kadın (iş) gücünün gelişimi ve büyümesi için yürüttüğümüz çalışmalarda, 2024’teki hedefimiz ise “Birlikte Başarmak”. Bu doğrultuda bu yıl da yine veri bilimi ve veri görselleştirme eğitimlerimizi, içeriklerini güncelleyip zenginleştirerek 2 sınıf halinde açmayı planlıyoruz. 2024 yılı ilk yarısında başlayacak olan yeni dönemde, yine Wtech iş birliğinde titizlikle belirlenen eğitmenlerimiz aracılığıyla, genç kadınların gelişim yolculuklarına eşlik edeceğiz. SAP’de tüm çalışma arkadaşlarımızla ve ekosistemimiz içerisindeki iş ortaklarımızla beraber, etki alanımızı genişletecek yeni projelere imza atmayı hedefliyoruz.”

Üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezun öğrencilere mentorluk desteği

2024’te de devam etmesi planlanan “Güçlü Kadınlarla Dijital Yarınlar” projesinde, gençlerin kariyerlerine hızlı ve güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için SAP Türkiye BWN ve Wtech bir mentorluk süreci de başlatmıştı. Eğitim çalışmalarına katılan genç kadınlara SAP Türkiye çalışanları farklı başlıklarda mentorluk yaptı.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney: “2023 yılından bu yana SAP ile kadınları veri alanında güçlendirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl SAP iş birliğinde yaptığımız ve 40 genç kadının dahil olduğu program çok başarılı bir şekilde ilerledi. Özellikle SAP’nin hassas süreç yönetimi sayesinde mezun olan öğrencilerimize etkili mentorluklar verdik. Bu sayede mezunlarımız hem istihdamda hem de kişisel hayatlarında daha yüksek bir özgüven ve güce ulaştılar. Bu yıl da “Güçlü Kadınlarla Dijital Yarınlar” projesi kapsamında 30 genç kadının örnek rol modelleri olmasını sağlayacak Veri Görselleştirme eğitimine başlıyoruz. Bu programa devam edip çok daha fazla kadını veri ile buluşturacağımızı paylaşmak istiyorum.” dedi.

“SAP, dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri”

Çeşitlilik ve kapsayıcılığa verdiği önemi, bu alandaki aktif çalışmalarıyla gösteren SAP Güney Avrupa Bölgesi Başkanı Carlos Lacerda, geçtiğimiz hafta gerçekleşen SAP Türkiye ziyaretinde BWN Türkiye ekibi ile de bir araya gelerek, SAP içindeki kadın çalışan ve kadın yönetici oranlarını daha da ileriye taşımanın önemine dikkat çekti. Lacerda, kadın yönetici oranının artması için BWN’in çalışmalarına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

“İşteki başarımız çeşitlilik ve kapsayıcılık çabalarımıza derinden bağlı” diyen Güney Avrupa, Afrika, Orta Doğu Danışmanlık Hizmetleri Bölge ve Türkiye İK Direktörü Hande Genç ise, “Dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri olan SAP’nin, Türkiye’deki kadın lider oranı %43, tüm çalışanlar arasındaki kadın çalışan oranı ise %49.

SAP’nin kurum içindeki en büyük çalışan topluluğu olan ve 97 ülkedeki 15 binden fazla çalışanının üye olduğu BWN aracılığıyla, kadın işgücünün gelişimini ve büyümesini daha da yoğun destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

SAP Hakkında

SAP'nin stratejisi, her işletmenin akıllı, sürdürülebilir bir kuruluş olarak çalışmasına yardımcı olmaktır. Kurumsal uygulama yazılımlarında pazar lideri olarak, her ölçekten ve her sektörden şirketin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı oluyoruz. SAP müşterileri, toplam küresel ticaretin %87'sini oluşturuyor. Makine öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve gelişmiş analitik teknolojilerimiz, müşterilerimizin kuruluşlarını akıllı işletmelere dönüştürmeye yardımcı olur. SAP, insanlara ve kuruluşlara derin iş içgörüleri sağlamaya yardımcı olur ve rekabette önde olmalarına yardımcı olan işbirliğini teşvik eder. Şirketler için teknolojiyi basitleştiriyoruz. Böylece yazılımlarımızı kesintiye uğramadan istedikleri şekilde tüketebiliyorlar. Uçtan uca uygulama ve hizmet paketimiz, dünya çapında 26 sektördeki ticari ve kamu müşterilerinin kârlı bir şekilde çalışmasına, sürekli uyum sağlamasına ve fark yaratmasına olanak tanır. Müşteriler, ortaklar, çalışanlar ve düşünce liderlerinden oluşan küresel bir ağ ile SAP, dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Daha fazla bilgi için www.sap.com adresini ziyaret ediniz.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Hakkında

31 Ocak 2019’da Zehra Öney tarafından kurulan Teknolojide Kadın Derneği bilimde ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmek, teknoloji sektöründe sayıca ve motivasyon olarak az olan kadın uzman sayısını artırarak kadınları teknolojide istihdama ve üretime kazandırmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Dernek üç ana odak ekseninde faaliyetlerine devam etmektedir: eğitim, sürdürülebilirlik, araştırma & ölçümleme. 75 kurucu kurum ve üye ile faaliyetlerine başlayan derneğin bugün 160’tan fazla kurumsal üyesi bulunmaktadır. 80-20 kotasını koruyarak eğitimlerinde en az %80 kadın kotasını sağlayan dernek Wtech Akademi’de verdiği sürekli eğitimlere ek olarak farklı markalarda iş birliği içerisinde projeler geliştirmekte ve tamamı ücretsiz eğitimler vermektedir. Teknolojide Kadın Derneği bugüne kadar UNDP, TİSK, SabancıDx, Ford Otosan, Santa Farma, hopi, Limak Vakfı, Egebimtes, SUN Tekstil, Ekoten, SAP, TürkTraktör, BPW İzmir, ESİAD, İYTE, Mediamarkt ve Binance gibi birçok kurumla çalışarak markalı eğitimler hayata geçirmiştir. 2023 yılında Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney liderliğinde deprem bölgesinde aktif bir şekilde çalışan dernek aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Meta’nın İngiltere ofisinde ilk uluslararası lansmanını gerçekleştirmiştir. Dernek 2024 yılında hız kesmeden eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.