Saraçhane eylemlerinde tutuklu 14 öğrenci için flaş karar!

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Saraçhane eylemlerinde tutuklu 14 öğrenci için flaş karar!

İBB'ye yönelik operasyonlarda İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına karşı Saraçhane'de yapılan eylemlerde tutuklanan 14 genç hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart operasyonu sonrası eylemler patlak vermişti.

Protestolarda 14'ü 68 gündür tutuklu toplam 16 öğrenci İstanbul Silivri'de hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, 14 genç hakkında tahliye kararı verdi.

'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇU

14'ü tutuklu 16 gencin iddianamesi olaydan 45 gün sonra hazırlanmıştı. İddianamede, 16 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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