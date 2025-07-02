Saraçhane'de kan aktı! 1283 Türk Gençlik Platformu Kurucularından Önder bıçaklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP'nin düzenlediği Saraçhane mitingi sırasında bıçaklanan 1283 Türk Gençlik Platformu Kurucularından Fırat Baran Önder ağır yaralandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ümit Özdağ Önder'in durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Saraçhane mitinginde bıçaklı saldırıya uğrayan Önder İstanbul Bakırköy Sadık Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Platformun diğer kurucusu Batualp Akalın ise hafif şekilde yaralandı. Bıçaklı saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Avukat Emir Gürbüz müvekkili Fırat Baran Önder'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

GÖRGÜ TANIKLARI DA GÖZALTINA ALINDI

Fırat Baran Önder'in akciğerine tüp takıldığını aktaran Gürbüz, hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak ameliyata alınacağını söyledi. Gürbüz görgü tanıklarının da şüpheli olarak gözaltına alınmasına dikkat çekti.

Gürbüs açıklamasında "Saldırgan sustalı bıçakla hedef gözeterek Fırat'ı yaralamış. Olay anına dair üç görgü tanığı var.""

Avukat Emir Gürbüz ayrıca, olayla ilgili olarak karakola gelen görgü tanıklarına da gösteri yürüyüşleri kanununu ihlalden şüpheli sıfatıyla ayrıca işlem yapılmaya başlandığını söyledi.

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