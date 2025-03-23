Saraçhane'ye biber gazlı müdahale!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saraçhane'ye biber gazlı müdahale!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için vatandaşlar dördüncü günde de Saraçhane'de toplandı. CHP lideri Özgür Özel, Muharrem İnce ve Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından polis kalabalığa sert müdahalede bulundu. Müdahale sonrası yaralıların olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplanmayı protesto eden Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Saraçhane'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu.

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YARALILAR VAR

CHP lideri Özgür Özel, Muharrem İnce ve Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından polis kalabalığa sert müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından yaralıların olduğu belirtildi.

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"BİZİ BURADAN ÇIKAMAZLAR. BURAYA ÇÖKEMEZLER""

CHP İl Başkanı Özgür Çelik,"Bizi buradan çıkamazlar. Buraya çökemezler. Biz buradayız. Buradan gitmeyeceğiz. Bizi durduramayacaklar. Şu an içeride yaralılar var. İçeride nefes alınamıyor. Yazık değil mi? Biz buradayız. Yarın da sandıkları kurup Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacağız" dedi.

Saraçhane'de belediye binasında hareketlilik sürüyor.

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