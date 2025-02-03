Sarallar suç örgütüne üye 7 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Sarallar suç örgütüne üye 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etmekten Edirne'de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında ‘suçluyu kayırma', ‘göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Son Haberler
Aracına çakar lamba takan sürücüye 138 bin lira ceza
Aracına çakar lamba takan sürücüye 138 bin lira ceza
Kronik hastalığı olanlar dikkat! Raporlu reçetelerde yeni dönem başlıyor
Kronik hastalığı olanlar dikkat! Raporlu reçetelerde yeni dönem başlıyor
Beylikdüzü'nde güvenlik görevlisine silahlı tehdide 3 gözaltı
Beylikdüzü'nde güvenlik görevlisine silahlı tehdide 3 gözaltı
Ege Denizi'nde büyük deprem! (3 Şubat 2025)
Ege Denizi'nde büyük deprem! (3 Şubat 2025)
Diyanetin 2025 yılı fitre miktarı pes dedirtti!
Diyanetin 2025 yılı fitre miktarı pes dedirtti!