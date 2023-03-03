Sarallar'a yönelik davada Erdal Acar ile birlikte 21 sanığa tahliye

DHA'nın haberine göre; İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi duruşma salonlarında 6 Şubat'tan bugüne kadar devam eden yargılama bugün tamamlanarak ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Erdal Acar, Furkan Sarıalioğlu, Mustafa Öztel, Kadir Saral, Uğur Saral, Kamil Bakırcı, Yavuz Yüce, Emrah Gümüş, Abdülsamet Çınar, Murat Karakuş, Eren Salman, Yasin Ebe, Murat Can Bozkurt, Cengiz Akgül, Şaban Sarıoğlu, Orhan Sarı, Ümit Tunçer, Turan Saral, Tahsin Mete, Volkan Saral ve Yaşar Akyüzlü'nün savunmalarının alınmış olması, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerine karar verdi. Heyet, tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

BİR SONRAKİ DURUŞMALAR HAZİRAN'DA



Heyet, Altan Saral, Aziz Zengin, Bekir Karçiğa, Faruk Söylemez, Fetullah Çağın, Hikmet Aktemur, İbrahim Çakır, Mehmet Gönenci, Mehmet Ulu, Nusret Irmak, Ramazan Akgül, Talha Ersoy, Uğur Yılmaz, Özcan Akyüz ve Tevhid Palitli'nin ise delil durumu dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Savunması alınmayan 6 tutuksuz hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, soruşturma aşamasında ele geçirilen paraların iadesi talebini ise mağdurların ve şikayetçilerin henüz dinlememiş olması nedeniyle reddetti.

Aralarında İlyas Saral, Mustafa Fazlıoğlu'nun da bulunduğu 14 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, sanık Selim Sefada avukatının yayın yasağı talebini ise reddetti. Mahkeme, sanık, avukat ve şikayetçi sayısının fazlalığı ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinin duruşma salonlarının yetersiz kalacağı gerekçesiyle bir sonraki celsenin 12 Haziran- 23 Haziran tarihlerinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde devam edilmesini karara bağladı.

İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında oyuncu Necati Şaşmaz'ın da bulunduğu 9 kişi "mağdur", şarkıcı Aylin Coşkun Aslan'ın bulunduğu 58 kişi "müşteki", 2 kişi ise "müşteki-sanık" olarak yer aldı.

Örgüt elebaşının İlyas Saral olduğu belirtilen iddianamede, sanıklar Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından da örgütün yönetildiği belirtildi. İddianamede, örgüt elebaşı İlyas Saral'ın "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Nitelikli yağma " suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar, örgüt yöneticilerinden Erdal Acar'ın "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve birden fazla kez "Nitelikli yağma" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Ahmet Cengiz Karlı için "Silahla tehdit", "Nitelikli yağma" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından 41 yıl 6 aydan 72 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, diğer sanıkların ise değişen oranlarda hapisleri talep edildi.