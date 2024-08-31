Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da bir minibüsün takla atıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi girişinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 03 PS 625 minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrilirken, .çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü, B.K. ve D.K., isimli yaralıları yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası çıkarabildi.

Yaralılar, daha sonra olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, D.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazada aracın hurdaya dönmesi, yaşanan olayın şiddetini gözler önüne serdi. Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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