Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

Kaynak: DHA
Şarampole devrilen otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Tokat'ın Zile ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kazan 28 Mart akşam saatlerinde Zile-Çekerek yolunda meydana geldi. Cafer Alan yönetimindeki 05 DL 677 plakalı otomobil, Yücepınar köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Cafer Alan'ın hayatını kaybettiği, eşi Güllü Alan'ın ise yaralandığı belirlendi.

Yaralı Güllü Alan, Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cafer Alan'ın cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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