Bismil’de otomobil şarampole yuvarlandı: 6’sı çocuk 9 yaralı

Kaynak: DHA
Bismil’de otomobil şarampole yuvarlandı: 6’sı çocuk 9 yaralı
Diyarbakır’ın Bismil bölgesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, altısı çocuk olmak üzere toplamda dokuz kişi yaralandı.

Kaza, Bismil’e bağlı Kurmuşlu köyünde öğle saatlerinde gerçekleşti. M.S.Ç. yönetimindeki 72 AAZ 171 plakalı otomobil kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

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Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği tek şeritten yönlendirdi.

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Araç sürücüsü M.C.D. ve araçta bulunan E.Ç. (5), S.Ş. (1), H.Ş. (2), M.A (2), A.H. (4), L.Y.Ş (5), N.K. (65), ve M.A. (39) ilk yardım müdahalesinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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