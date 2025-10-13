Geçtiğimiz günlerde Ahmed Şara’nın kolunda yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 2.3 milyon TL) değerindeki Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeli yer aldı. Şara’nın saattinin maliyeti ise akıllara Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 2 milyon lira değerinde “Audemars Piguet Royal Oak” marka saatini getirdi.

2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE AKP'Lİ VEKİLİN SAATİ

Türkiye siyasetinde saat tutkunluğu biliniyor. 562 bin liralık Rolex saat takan ve eleştiriler üzerine “Alın teri ile aldım” ifadelerini kullanan AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 2 milyon lira değerinde “Audemars Piguet Royal Oak” marka bir saati daha olduğu ortaya çıkmıştı.

ŞARA AKP'Lİ VEKİL İLE YARIŞIR

Şimdilerde ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın kolundaki saat gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde kolunda yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 2.3 milyon TL) değerindeki Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeliyle Şara kameralar görüntülendi.

2016’DA tanıtılan bu model, markanın dünya saatini kronografla birleştirdiği ilk modern tasarım olarak kayıtlarda yer alıyor. Savaş ve yoksullukla boğuşan ülkede liderin bu tercihi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.