Alkole bir zam daha. Zam sağanağı devam ediyor

Yeni yıla girilmesiyle birlikte temel gıda ürünlerinin yanı sıra alkol ürünlerine de ağır zamlar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şaraplara gelen zamlı fiyatları paylaştı.
Sosyal medya hesabından “Zam sağanağı devam ediyor. Şarap ve şarapbazlı içeceklere zam geldi” ifadeleriyle zam haberini duyuran Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı.
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