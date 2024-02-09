Sararmış telefon kılıfı nasıl temizlenir? Şeffaf kılıfı pırıl pırıl yapmanın yöntemleri nelerdir?

Kaynak: Haber Merkezi
Sararmış telefon kılıfı nasıl temizlenir? Şeffaf kılıfı pırıl pırıl yapmanın yöntemleri nelerdir?
Telefon aksesuarı olan telefon kılıfları sararabiliyor. İşte sararmış telefon kılıfını temizlemenin yolları…

Telefonu korumak ve bazen de aksesuar için telefon kılıfı satın alınıyor.

En çok tercih edilenlerden biri de şeffaf kılıftır. Ancak şeffaf kılıflar çok çabuk sararıyor.

Çoğu zaman da sarardığı için çöpe atılıyor. Sararmış telefon kılıfını temizlemek aslında çok kolay.

Bulaşık deterjanı ile şeffaf telefon kılıfı temizlenebilir. Diş fırçası aracılığıyla içini dışını ılık suyla bulaşık deterjanı ile temizyebilirsiniz.

İkinci olarak kılıfı karbonatla da pırıl pırıl olur. Kılıfın her yerine karbonat dökün ve yine bir fırçası aracılığyla temizlenir.

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Beyaz sirke ile sararmış şeffaf kılıf pırıl pırıl olabilir. Kılıfın sığabileceği büyüklükte bir kap veya kase alın. Kaba iki yemek kaşığı karbonat serpin ve bir bardak beyaz sirkeyi yavaşça dökün. Köpürecektir. Kılıf tamamen batmadıysa biraz daha sirke ekleyin. Birkaç saat bekletin. Kılıfı iyice durulayın.

İzopropil alkol ile şeffaf silikon kılıfı temizleme yapılabilir.

Mikrofiber beze izopropil alkolden dökün. Solüsyonla kılıfınızın ön ve arkasını silin. Alkolü temiz, mikrofiber bezle silin. (Çabuk kuruyacaktır) Kılıfı telefonunuza takmadan önce birkaç saat açık alanda kurumaya bırakın.

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