Saray danışmanı Ayhan Oğan, Şamil Tayyarı fitnecilikle suçladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saray danışmanı Ayhan Oğan, Şamil Tayyarı fitnecilikle suçladı

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan sosyal medya üzerinden açıklama yapan Şamil Tayyar'ı sert dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan açıklama yapan Şamil Tayyar'ı sosyal medya üzerinden fitnecilikle suçladı

sert cevap verdi. AKP'de açılım üzerine tartışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan paylaştığı mesajda Şamil Tayyar'a "Mehmet Uçum un ne dediğini ,sayın Devlet Bahçeli nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. “Müslüman ekmeğini yiyip,gavur kılıcını kuşanmak ‘ diye tabir eder eskiler. Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun,bir yanda sen bir yanda Türköne Herkes belli de siz kimsiniz!" dedi.

Şamil Tayyar'dan Mümtazer Türköne'ye sert sözler: 'Fitnenin merkezi'Şamil Tayyar'dan Mümtazer Türköne'ye sert sözler: 'Fitnenin merkezi'

Şamil Tayyar paylaştığı mesajında "Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hukuk Politikaları Başkanı. MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:

‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’ Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz. MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar. Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ‘in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var. Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır. Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir. Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, cumhur ittifakına çok ağır siyasi fatura yükler. Hatırlatmış olayım" demişti.

Son Haberler
Saray danışmanı Ayhan Oğan, Şamil Tayyarı fitnecilikle suçladı
Saray danışmanı Ayhan Oğan, Şamil Tayyarı fitnecilikle suçladı
Tarım Bakanlığı'ndan gıda ifşasına ilişkin geri adım! Listeler halinde yayınlamayacağız
Tarım Bakanlığı'ndan gıda ifşasına ilişkin geri adım! Listeler halinde yayınlamayacağız
Teğmenlere tebligatlar gitmeye başladı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmışlardı
Teğmenlere tebligatlar gitmeye başladı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmışlardı
Malatya'da bir deprem daha (15 Kasım 2025)
Malatya'da bir deprem daha (15 Kasım 2025)
Halk TV, Flash Haber TV'yi bünyesine katıyor iddiası. Gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu
Halk TV, Flash Haber TV'yi bünyesine katıyor iddiası. Gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu