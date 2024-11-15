Saray danışmanı Ayhan Oğan, Şamil Tayyarı fitnecilikle suçladı

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan açıklama yapan Şamil Tayyar'ı sosyal medya üzerinden fitnecilikle suçladı

sert cevap verdi. AKP'de açılım üzerine tartışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan paylaştığı mesajda Şamil Tayyar'a "Mehmet Uçum un ne dediğini ,sayın Devlet Bahçeli nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. “Müslüman ekmeğini yiyip,gavur kılıcını kuşanmak ‘ diye tabir eder eskiler. Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun,bir yanda sen bir yanda Türköne Herkes belli de siz kimsiniz!" dedi.

Şamil Tayyar'dan Mümtazer Türköne'ye sert sözler: 'Fitnenin merkezi'

Mehmet Uçum un ne dediğini ,sayın Devlet Bahçeli nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor.



“Müslüman ekmeğini yiyip,gavur kılıcını kuşanmak ‘

diye tabir eder eskiler.



Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun,bir yanda sen bir yanda Türköne… https://t.co/a8Zu6yPe1J — Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) November 15, 2024

Şamil Tayyar paylaştığı mesajında "Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hukuk Politikaları Başkanı. MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:

Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.

Hukuk Politikaları Başkanı.



MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:



‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2024

‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’ Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz. MHP liderinin bu iddiaya mutlaka cevabının olması lazım, aksi halde MHP’nin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak gördüğü sonucu çıkar. Cumhurbaşkanımız veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ya da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ‘in de bu konuda açıklamasına ihtiyaç var. Konuya açıklık getirilmezse, devletin terör örgütü PKK’yı ‘Kürt siyasi hareketi’ olarak görmek için inisiyatif geliştirdiği anlaşılır. Başka bir ifadeyle, PKK’nın seçimlere katılması, Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve silah arkadaşlarının meclise girmesi anlamına gelir. Bu konuda sessiz kalınacak her dakika, cumhur ittifakına çok ağır siyasi fatura yükler. Hatırlatmış olayım" demişti.