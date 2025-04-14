Saray danışmanı, Hayko Cepkin'i hedef aldı: Söyleyecek söz bulamayınca aşağıladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Saray danışmanı, Hayko Cepkin'i hedef aldı: Söyleyecek söz bulamayınca aşağıladı

Rock müzik şarkıcısı Hayko Cepkin'in konserinde "zıplamayan Tayyipçi" sloganları atılması sosyal medyada yayılınca Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral, X üzerinden Hayko Cepkin'i hedef alarak ağır sözler söyledi.

Türk-Rock müziğinin önemli isimlerinden Hayko Cepkin'in konserinde dinleyiciler tarafından "zıplamayan Tayyipçi" şeklinde sloganlar atıldı. Sloganlar, konserde bulunan izleyiciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılırken ve Cepkin'in konserindeki o anlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Yayılan görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X üzerinden Hayko Cepkin’i hedef alan aşağılayıcı bir paylaşım yaptı. Saral, paylaşımında “insan olmadığı belli” ifadelerine yer verdi.

X üzerinden tepki gösteren Saral, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şarkıcı bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli..."

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