Beyaz Saray'daki tarihi zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yaşanan bir diyalog, uluslararası basında gündem oldu.

Trump, Şara'ya parfüm uzattı. Ardından elindeki ikinci şişeyi gösteren Trump, gülümseyip "İkincisi eşin için, kaç eşin var?" diye sordu. Şara ise gülümseyerek "Tabii ki bir tane" dedi. Aynı soruyu Trump'a yönelten Şara ise "Şimdilik bir tane" karşılığını aldı.

Trump ile Şara arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen zirve, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendirilmişti.