Saraybosna Umut Tüneli ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: Haber Merkezi
Saraybosna Umut Tüneli ziyaretçi akınına uğradı

Saraybosna Umut Tüneli, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında inşa edilen ve şehir kuşatması altındayken halkın hayatta kalmasını sağlayan önemli bir geçiş noktasıydı. Bugün ise bu tünel, Bosna-Hersek’in kültürel mirasının ve direniş hikâyesinin en güçlü sembollerinden biri olarak hem yerli hem yabancı turistleri kendine çekiyor.

2023 yılında 211.800 ziyaretçi ağırlayan Umut Tüneli, önceki yıla göre %13,3’lük bir artış kaydetti. Memorial Center Sarajevo tarafından yönetilen bu tarihî mekân, özellikle Arap ülkeleri, Türkiye ve Çin’den gelen turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

TARİHÎ YENİLEMELER VE EĞİTİM PROGRAMLARI

Umut Tüneli’nin 110 metrelik orijinal kısmı, 2022 yılında yapılan restorasyon çalışmalarıyla özgün yapısını koruyacak şekilde yenilendi. Ayrıca, tünelin müze alanlarını genişletmek ve ziyaretçilere daha zengin bir deneyim sunmak amacıyla yeni projeler planlanıyor.

Dobrinja tarafında açılan Eğitim Merkezi, genç ziyaretçilere Bosna Savaşı’nın tarihini ve Umut Tüneli’nin rolünü anlatan özel programlar sunuyor. Eğitim Merkezi’ne yapılan okul gezileri ücretsiz hale getirildi ve bu uygulamanın diğer kantonlara da yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.

KÜLTÜREL VE TURİSTİK POTANSİYEL

Saraybosna Umut Tüneli, Bosna-Hersek’in en önemli turistik ve tarihî noktalarından biri haline geldi. Ziyaretçiler, bu eşsiz mekânda savaş yıllarına dair etkileyici bir yolculuk yaparken, aynı zamanda halkın cesaretini ve dayanışmasını simgeleyen bu anıtın değerini yakından hissediyor.

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