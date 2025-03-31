Saray’da kapatılan ofise en çok yandaş yazar sevindi!

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü’nün bir süredir eleştirilerinin odağında olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kapatıldı. Ünlü, kapatılma haberine ise sevindiği bir yazı kaleme aldı.

7 YIL HİZMETTE OLDU

Cumhurbaşkanlığına bağlı ofisler arasında yer alan İnsan Kaynakları Ofisi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2018 yılında kurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kurulduktan 7 yıl sonra 28.03.2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatıldı.

“BAŞKANLIK SONUNDA KAPATILDI”

Karara ilişkin ise Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, “Kamusal hastalıklara çare üretemeyen İnsan Kaynakları Ofisi kapatıldı” başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. Ünlü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin kapanmasına ise sevinerek, “Son derece iddialı görevler yapmak üzere kurulan İnsan Kaynakları Ofisi sessiz sedasız bir şekilde kapatıldı. 2018 yılında kurulan ve kurulduğu tarihten kapatıldığı tarihe kadar tek bir başkan tarafından idare edilen ve kariyer fuarlarıyla gündeme gelen Başkanlık sonunda kapatıldı” dedi.

GEÇMİŞ YAZILARINDA ANA HEDEFİNDEYDİ

Ünlü, geçmiş yazılarında “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kamusal hastalıklara çare olabilir mi?” başlıklı yazısında eleştirmişti. Ünlü, “bu köşedeki 14.04.2019 tarihli yazımda İnsan Kaynakları Ofisini masaya yatırmış ve yapılan yanlışlıkları eleştirmiştim” dedi.