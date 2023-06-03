Sarayda tanıdık bir isim: Erdoğan'a göreve başlama töreninde Abdullah Gül sürprizi

Üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreninde 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer aldı. Erdoğan, törene katılan Abdullah Gül'e özel olarak hitap etti.

"Halef-selef olduğumuz Abdullah Gül Bey'e teşekkür ederim" diyerek Gül'e teşekkür eden Erdoğan, göreve başlama töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar ise şu şekilde:

Törenimize teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbime, bizlere beş sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Aziz milletimin her ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Sandığa giderek demokrasimize güç katan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

MİLLİ İRADEYE MÜDAHALE GİRİŞİMLERİNİ DE UNUTMAYACAĞIZ

Dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Şahsımız nezdinde Türkiye’ye yönelik bu büyük sevdanın karşılığını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Rabbim bizleri milletimize ve dostlarımıza mahcup etmesin.

“85 MİLYONU BAĞRIMIZA BASACAĞIZ”

Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birisini daha alnının akıyla geride bıraktı. 14 Mayıs’ta seçimlerin Meclis’le ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle başarıyla tamamlamıştık. İlk turda yüzde 50+1 şartı sebebiyle ikinci tura kalmıştı.

28 Mayıs’ta yarım bıraktığı işi tamamlamak için sandıklara gitti.

İlk turda katılım oranı yüzde 87’yi aşmıştı, ikinci turda yüzde 85’i bulan rekor seviyeye ulaştık. 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha Türkiye’ye hizmet etme şerefine nail olduk. Bu ulvi görev için ömrümü adadığım milletime ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız dönemlerinde bu hassasiyetimizi muhafaza ettik. Kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Particilik, ayrımcılık yapmadık.

KABİNEYİ BU AKŞAM AÇIKLAYACAĞIM

Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibariyle artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş, millet kesin kararını vermiştir. Türkiye artık yeni bir yola girmiştir.

Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır.

Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni kabineyle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Gecikmeden salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

Artık yeni şeyler söylemenin mücadelesini vermeliyiz. Geçmişteki hatalardan ders çıkararak istikbali inşa etmenin gayreti içinde olmalıyız.