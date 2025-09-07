Saray'daki o ismi hedef aldı!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, "Manifest grubu denen bu ahlaksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır" sözlerine tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir

"Birkaç erkek bir araya geliyor, "Teşhircilik" bahanesiyle en büyük üyesi 25 yaşında olan Manifest grubuna soruşturma açıyor. Bu grup, konser gelirlerinin çoğunu kız çocuklarının eğitimi için bağışlıyor. Dayattığınız şey ahlak değil, çürümüş düzeninizdir. Ellerinizi ve karar mercii sandığınız o pis bıyıklarınızı kadınların eteğinden, şortundan, dansından, şarkılarından çekin.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral

Ve buradan Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral’a da sesleniyorum: Kadınların yaşamına, gençlerin özgürlüğüne dil uzatamazsın. Milletin namusuna sahip çıkmak isteyen önce kadınlara şiddeti, tacizi, mafya düzeninizi önlesin.

CHP'li isimleri günah keçisi ilan etti!

Yenidoğan bebekleri öldüren çeteleri serbest bırakan, çocukları istismar edenleri eğitim kadroları ile ödüllendiren, kadın cinayetlerini cezasız bırakan, kürsü başından şiddete teşvik eden, kadınları susturmaya çalışan zihniyetinizin ahlak dersine ihtiyacımız yok. Sansür uygulanacak tek şey sizin o kirli zihniyetinizdir. Ve bu ülkenin geleceğini sizin kirli zihniyetinize bırakmayacağız."