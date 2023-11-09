Saray’dan Yargıtay’a destek: Yargıtay Milli Yargıdır, savunulacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum, Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararına destek vererek AYM'nin, "Anayasaya aykırı kararlar verdiğini" iddia etti.

Saray’dan Yargıtay’a destek: Yargıtay Milli Yargıdır, savunulacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararına uymayıp yüksek mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yargıtay'ın kararının doğru olduğunu savunan Uçum, AYM'nin "anayasaya aykırı kararlar verdiğini" iddia etti.

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"YARGITAY MİLLİ YARGIDIR, SAVUNULACAKTIR"

"Anayasa Mahkemesi mahkumiyeti olan milletvekillerinin dokunulmazlığına ilişkin verdiği kararlarda ısrarla Anayasa’yı tanımıyor. Anayasa’nın 14. Maddesini yok sayıyor. Oysa dokunulmazlığa ilişkin 83. madde 14. maddedeki durumları hariç tutar. Anayasanın bu amir hükmüne rağmen AYM anayasaya aykırı kararlar vermeye devam ediyor. Anayasanın 14. maddesinin belirsiz olduğunu ileri sürmek AYM’nin görevi değildir. 14. Maddeye belirlilik kazandıran Ceza Kanunları ve Ceza Yargısı Kararlarıdır. AYM Anayasanın açık hükmünün yanı sıra Ceza Kanunlarını ve Yargı Kararlarını da göz ardı ediyor. Ne yazık ki AYM’nin bu konuda verdiği kararlar tam bir yargısal aktivizm örneğidir. Bu çerçevede Yargıtay’ın Aym ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur. Tepki gösterenlerin Yargıtay kararını okuyup okumadıkları da ayrı bir sorundur. Suç duyurusu meselesi ise Milli Yargıya karşı saldırıların çok büyük bir birikim oluşturması sebebiyle reaksiyoner bir tavırdır. Bir anlamda kral çıplak demektir. Yönteminin bu olup olmadığı ayrıca tartışılır ama cesareti tartışılmaz. Yargıtay’ın kararı ayrıca turnusoldur, kim Milli Yargıdan yana kim değil belli olur. Türkiye, Milli Yargısını batıcı ve neo liberal yargı anlayışlarına karşı sonuna kadar savunacaktır, kimsenin bundan şüphesi olmasın."

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