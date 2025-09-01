Saray'ın danışmanından "Türklük" ayarı! Anayasa'daki o maddeyi işaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaklaşık bir yıl önce TBMM'de yaptığı çıkış ile başlayan ve "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin isim belirleme ve vatandaşlık kimliği üzerine tartışmalar devam ediyor.

Son olarak sürecin yasal dayanaklarına zemin hazırlamak adına Meclis'te kurulan komisyona "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adı verilmişti.

Öte yandan Anayasa'da yer alan "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür" ifadesine çeşitli saldırılar devam ediyor.

Saray'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, isim ve kimlik tartışmalarına bir yenisini daha ekledi.

"BİR HÜKÜM KONULMASI SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Habertürk'ten Fevzi Çakır'a konuşan Uçum, Anayasa'daki Türk vatandaşlığı tanımının değiştirilebileceğini söyleyerek ''Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, 'Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır' şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir'' dedi.

"ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL GEÇİŞ SÜRECİ"

Yeni çözüm sürecinin ismine yönelik Uçum, "Sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir 'çözüm süreci' değil; bir 'geçiş süreci'dir. 'Terörsüz Türkiye'ye geçişe ilişkin bir devlet inisiyatifi ortaya kondu ve bir devlet politikası olarak bu geçiş süreci yönetiliyor. Geçiş sürecinin ön şartları olarak terör örgütünün feshi gerçekleşti ve silah bırakma kararı alındı. Fesih ve silah bırakma kararıyla geçiş süreci somut olarak başladı. Artık geçiş sürecini başarıyla tamamlamak için yapılan çalışmalar söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a tahmin etmediği rakibi büyük fark atıyor. Saray'da herkese soğuk duş aldıracak anket

Defne Samyeli'nin 'Türkiyeli değilim' çıkışı gündem oldu