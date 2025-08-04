Saray’ın derin kulağı MİT’in sır gibi saklanan operasyonunu açıkladı!

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi MİT’in sessiz sedasız bir operasyon ile terör örgütü PKK’nın elinde olan son 2 personelini aldığını yazdı. Selvi, MİT görevlilerinden birinin şehit olduğunu diğer ismin ise ailesiyle kavuştuğunu açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecinde terör örgütü PKK’nın silahları yakmasıyla tiyatro perdesi son olarak sürüyor. Açılım sürecinde ise MİT’in sürdürdüğü gizli operasyon ise dikkat çekti.

"BÜYÜK BİR GİZLİLİK VE SESSİZLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLEN OPERASYONLA GETİRİLDİ"

Yandaş kalem Abdulkadir Selvi, terör örgütü PKK’nın elinde MİT görevlisi kalmadığının altını çizerken, büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülen operasyonu açıkladı. Selvi, “Bu arada hem sevindirici hem de üzücü haber birlikte yaşandı. Çünkü MİT görevlilerinden birinin şehit olduğu ortaya çıktı. Ama diğer MİT görevlisinin sağ olduğu tespit edildi. MİT, şehit olan görevlisinin naaşını PKK’nın elinde bırakmadı. Hem şehit olan görevli hem sağ olanı büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülen operasyonla Irak’tan Türkiye’ye getirildi. Sessiz sedasız yürütülen bu operasyon Terörsüz Türkiye sürecinin meyvelerinden biri oldu” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR GİZLİLİK VE SESSİZLİK İÇİNDE OPERASYON YAPILIYOR"

Ailelerin dahi Türkiye’ye geldikten sonra haberi olduğunu söyleyen Selvi, “Şehit olan MİT görevlisi A.G.’nin cenazesi Türkiye’ye getirilince DNA testi yapılıyor. Kimlik tespiti netleştikten sonra ailenin isteği üzerine Cebeci Askeri Şehitliği’nde defnediliyor. Cenazeye ailesiyle birlikte MİT görevlileri katılıyor. Aile hiçbir zaman yalnız bırakılmıyor. Sağlıklı olan diğer MİT görevlisi ise ailesine kavuşuyor. MİT, bu operasyonu büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde ve kimsenin burnu kanamadan gerçekleştiriyor” dedi.