Saray’ın korktuğu tek şey! İktidar bildiğini okuyor ama…

Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar, Türkiye’nin Suriye ve PKK politikaları konusunda Amerika ve İsrail karşısında teslim olduğunu savundu. Önkibar, AKP iktidarının sınırda olmayan sorunları var ederek ülkeyi Sevr benzeri şartlara sürüklediğini ifade etti. “Suriye yeni Afganistan, Türkiye ise yeni Pakistan oldu” diyen Önkibar, halkın iktidarın dezenformasyon çabalarına rağmen gerçekleri gördüğünü söyledi.

Sabahattin Önkibar, devlet kurumları ve muhalefetin etkisiz kaldığını iddia ederek iktidarın artık sadece halkın tepkisinden çekindiğini savundu. Sarayın yaptırdığı anketlere göre halk, mevcut duruma büyük tepki duyuyor ve güvenilir bir alternatif arıyor. Önkibar, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal krizin çözümünün ancak milletin bilinçli tutumuyla mümkün olacağını belirterek şöyle konuştu:

Maalesef Türkiye hem Suriye'de hem PKK konusunda Amerika ve İsrail'e beyaz bayrak çekti, teslim oldu. İktidar mücadele edeceğine sadece diz çökmeyi kamufle etmeye çalışıyor. Özetle AKP sınırımızda hiç olmayan bir belayı, bir sorunu yoktan var ederek Türkiye'ye Sevr şartlarını hazırladı. Ülkemiz daha onlarca sene bu bela ile boğuşacak. Suriye artık yeni Afganistan, Türkiye'de yeni Pakistan'dır. Bu büyük felakete karşı tek güvencemiz de emin olun devleti yönetenler, iğdiş edilmiş kurumlar ve de muhalefet değil Türk milletidir. İktidarın onca karartmasına ve dezenformasyonuna rağmen halk her şeyin farkında.

MİLLET FIRSATINI BULDUĞU ANDA TEPKİSİNİ KOYACAK

Dün çok önemli bir kaynağımdan dinlediklerimin özeti şu: Saray bir ara devletin kurumlarından çekiniyordu. Artık çekinmiyor. Bir ara gençlik ve sokak potansiyeli olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden çekiniyordu. Artık çekinmiyor. Yine bir dönem CHP'den çekiniyordu. Artık ondan da çekinmiyor. Bu rahatlıkla da ülkeyi siyasi laboratuvara çevirdi. İdeolojik kumarlar oynadı ve hala oynuyor. Son PKK ve Öcalan olayı ile Türk-Kürt-Arap söylemi laik milli üniter devletten rövanş alma adına yapılan bir hamle. İktidarın an itibarıyla çekindiği tek kesim ya da unsur halktır, millettir, yığınlardır. Sarayın yaptırdığı çok sayıdaki ankete göre ahali her şeyin farkında ve iktidara ateş püskürüyor. Fırsatını bulduğu anda tepkisini koyacak. Milletin tek aradığı ülkeyi güvenilir ellere teslim etmek. Yani itimat uyandıran bir alternatif bulmak. Sürekli olarak araştırma yaptıran Tayyip Erdoğan bunları biliyor. Evet, Saray halktan 2015 seçim sonuçlarının bile ötesinde bir vurgun yiyeceğini görüyor ve çıkış yolu arıyor.